Cheu-B et Franglish réunis dans "Appât du gain"

Un des gros titres de ce début d'année 2025.

Ce n'est pas forcément le rappeur qu'on attendait le plus en ce début d'année 2025, car Cheu-B a pris l'habitude d'être un peu en mode "underground" depuis la fin du XV Barbar. Mais on est forcés de constater que le rappeur s'est clairement invité à la une de l'actu rap, en dévoilant son tout nouveau projet "Bigsky Energy" le 13 janvier. Un album assez complet et ambitieux, avec de gros feats au menu et aujourd'hui, on le retrouve pour le clip du morceau "Appât du gain", en duo avec Franglish.

Un feat qui fonctionne très bien, avec une très bonne mélo, des passages rappés bien efficaces, une grosse énergie, et un clip qui a visiblement été tourné pendant un concert, ce qui permet de vérifier que oui, le morceau est une petite tuerie en live. Une des bonnes surprises de la rentrée !