JRK19 revient avec "LA VIDA"

2025 aucun doute c'est pour JRK19

2025 est peut-être l'année de JRK19. En tout cas, il fait tout pour marquer les esprits. Après avoir terminé 2024 en trombe, l'artiste revient en force avec un nouveau titre clippé intitulé "LA VIDA", une pépite d'afrotrap qui rappelle les meilleures heures de MHD.

Dans ce morceau, JRK19 déploie tout son talent, avec des flows rythmés et mélodieux qui transportent instantanément l’auditeur. Le clip, soigné et vibrant, illustre parfaitement l'énergie contagieuse du titre, confirmant que JRK19 maîtrise aussi bien le fond que la forme.

C'est sans aucun doute un morceau efficace, taillé pour faire danser et séduire un large public. "LA VIDA" marque un nouveau pas dans l'ascension de JRK19, et on a déjà hâte de découvrir ce qu’il nous réserve pour le reste de 2025. Une chose est sûre : JRK19 est un artiste à suivre de très près cette année.