Ray Vaughn détruit Joey Bada$$ dans "Crashout Heritage"

L'attaque est violente, mais le son est très carré !

On ne parlait dans un article de la semaine dernière : Joey Bada$$ est de retour, et il a visiblement envie d'en découdre. le natif de Brooklyn n'aime pas trop voir tous les projecteurs braqués vers la côte Ouest, il a donc envoyé quelques piques bien senties à Kendrick Lamar et son entourage. Mais ça tombe bien : la West Coast est en feu, et le label TDE a dépêché son meilleur rookie pour répondre à Joey. C'est donc Ray Vaughn qui s'y colle, avec beaucoup de talent comme souvent avec le rappeur, dans un morceau qui s'appelle "Crashout Heritage", un freestyle sur l'instru du morceau "The Heart pt.6" de Kendrick Lamar, justement.

Rien de spectaculaire dans le clip, juste le rappeur qui rappe face caméra en déroulant ses punchlines. Dans le texte par contre, il y a du piquant. Ray accuse en effet Joey d'avoir peur, en lui demandant pourquoi il donnait l'air de vouloir clasher des rappeurs sans citer leurs noms, en lui disant que le seul "Badass" que les gens connaissent, c'est Boosie et pas lui, et enfin, en lui disant qu'il était quand même bien hypocrite de serrer les mains, de participer à l'album d'Ab-Soul pour après envoyer ce genre de piques. Bref, l'ambiance se réchauffe à nouveau entre l'Est et l'Ouest, et si on espère que les deux côtés seront plus tranquilles que dans les 90's, on attend aussi du très lourd niveau diss tracks dans les prochains mois !