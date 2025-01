WaïV doit faire les choses bien dans "Elle m'a dit"

Toujours aussi efficace sur la mélo !

WaïV aura été bien actif à la fin de l'année 2024, et ce n'est pas pour nous déplaire. Mais celui qui s'est rapidement imposé comme un des "princes de la mélo" en France est loin d'avoir tiré toutes ses cartouches : il est de retour, dès le début d'année, avec un nouvel EP ! Un projet nommé "Le First Pick", le dernier chapitre de sa trilogie et pour fêter ça, il nous dévoile le clip d'un morceau extrait de son EP. Un titre qui s'appelle "Elle m'a dit", dans lequel on retrouve beaucoup de vibes afro, que ce soit dans la mélodie, dans le rythme ou dans le visuel. On y voit un WaïV qui se retrouve une fois de plus en mode lover, en compagnie d'une jolie jeune femme qui lui demande de "faire les choses bien". On vous laisse découvrir tout ça !