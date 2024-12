Didi B et MHD promettent de faire des "Dégats X3"

On est sur le hit de la fin d'année !

On tient peut-être le futur HIT de cette fin d’année ! La star ivoirienne Didi B s’associe au prince de l’Afrobeat, MHD, pour un featuring explosif intitulé « DX3 (Dégâts X3) ». Cette collaboration survoltée a tout pour marquer les esprits et faire un carton sur les playlists de fêtes.

Avec une prod rythmée et des flows irrésistibles, « DX3 » est taillé pour s’enjailler et ambiancer les soirées. Le titre est déjà un phénomène sur TikTok, où il enflamme les challenges et les vidéos virales. Pas de doute, il fera des dégâts également sur les plateformes de streaming.

Cette alliance entre la créativité de Didi B, poids lourd de la scène ivoirienne, et l’énergie unique de MHD, roi des mélodies Afrobeat, est une véritable réussite. Ce morceau s’impose déjà comme un incontournable pour clore 2024 en beauté.