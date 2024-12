Zed et Green Montana s'en tapent de la "Fame"

Les deux artistes terminent 2024 avec un gros featuring !

Zed est désormais bien en place dans le rap français, reconnu pour son travail avec 13 Block mais aussi pour ses jolis succès en solo de son côté. Après avoir sorti son album "Malcom" en Mai 2024, le rappeur de Sevran a décidé qu'il ne pouvait pas finir l'année sans ressortir un nouveau morceau bien lourd. 2 semaines après "Long Life", on le retrouve cette fois en featuring avec Green Montana pour un nouveau titre, "Fame", pour l'instant présent sur aucun projet. Le feeling passe plutôt bien entre la machine à refrains et à toplines qu'est Green Montana, et Zed, toujours aussi doué au micro. Sur une instru bien planante, on a là un titre qui a tout pour bien fonctionner. Pour ce qui est du clip, on est clairement dans le luxe, avec une ambiance chandeliers, champagne, et belles go, bref, on vous laisse découvrir tout ça !