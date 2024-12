Folie's arrive comme "MHD en 2016"

La petite sucrerie juste avant le weekend.

Si vous cherchez un petit morceau vous donner un peu de pêche avant de sortir en ce weekend bien déprimant de décembre, on a ce qu'il vous faut. Vous n'avez peut-être pas encore entendu parler de Folie's, mais l'artiste fait déjà des centaines de milliers de vues sur TikTok, et le voilà de retour cette semaine avec un clip qui s'appelle "MHD en 2016", en toute humilité. Un morceau avec un mélange de funk, de disco et de rap, et pas mal d'egotrip, mais aussi et surtout, une vraie vibe et une énergie à laquelle on est très réceptifs. On vous laisse découvrir tout ça !