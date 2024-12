ISK avec RK pour le clip de "N'aie pas peur"

Juste avant la sortie de "Hannibal Part. 2" ce vendredi.

C'est la fin de l'année et on va bientôt crouler sous les gros projets bien attendus ! Dinos, SCH, Jul, Gazo, et c'est maintenant au tour d'ISK d'annoncer la sortie de "Hannibal part. 2" pour ce vendredi 6 décembre. Un projet dont on connaissait un morceau, en feat avec Fresh La Douille et La Plaie, mais cette semaine le rappeur du 77 revient avec un nouveau clip, cette fois en compagnie de RK. Une connexion 100% 77 donc, qui s'appelle "N'aie pas peur", et qui part sur une base plutôt chantée avec autotune, et un clip plutôt sobre (mis à part le bolide qui transporte les rappeurs) qui nous raconte ce qui ressemble au début d'une histoire d'amour, qui se termine visiblement assez mal puisque le gars est arrêté par les flics sous les yeux de la fille qu'il est en train de séduire.