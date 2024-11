Le finaliste de la deuxième saison de "Nouvelle école" revient en force avec ce nouveau morceau

Dau revient avec son nouveau single AVLV et marque un tournant dans sa carrière ainsi que dans le paysage du rap francophone. AVLV (Ainsi Va La Vie) explore des thèmes puissants portés par un flow percutant et une production soignée. Dau y partage une énergie brute et des paroles incisives. Ce titre à la fois introspectif et universel, accompagné d'un clip de haute voltige confirme le talent unique de Dau. Il est le premier extrait d'un nouveau projet à venir.