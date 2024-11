Chily te fait danser avec "Hendeck"

Il est beaucoup trop fort dans ce domaine.

On disait il y a quelques temps que les rois de la mélodie étaient dans le 91, mais il y a évidemment quelques exceptions, assez nombreuses en fait. Chily en fait partie : le rappeur/chanteur de Chevilly-Larue a fait de la mélo sa marque de fabrique depuis qu'il a percé avec "San Pellegrino". Cette semaine, on le retrouve avec un clip encore hyper dansant, très bonne vibe, avec une mélo très maîtrisée, bref, du grand Chily. Le morceau s'appelle "Hendek" et il nous fait danser comme jamais, avec un clip qui est lui aussi très bon délire. Difficile de faire la gueule après avoir écouté ce titre, le remède anti-dépression de la semaine !