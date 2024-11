Gambino en mode rancunier dans "Bitch"

Le rappeur marseillais est de retour, et il est véner.

Ce n'est pas si souvent que des artistes en indé arrivent à parvenir au single de diamant pour un de leurs morceaux, alors quand ça arrive, on dit bravo. En ce qui concerne Gambino, ça fait déjà quelques années que le rappeur est un des plus écoutés à Marseille, malgré le fait qu'il n'était pas présent sur "13'Organisé" (l'erreur a été réparée pour le deuxième opus). Cette semaine, on le retrouve en bas des tours, pour un clip avec une symbolique assez forte : à l'image de PNL à l'époque, le rappeur a ramené son disque de diamant à la cité, pour tourner le clip de "Bitch". Un clip assez rythmé, dans lequel le rappeur met presque complètement de côté l'autotune pour kicker ses couplets, et il s'en sort plutôt bien ! On vous laisse vérifier.