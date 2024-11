ISS cartonne avec "Sans Refr#7"

Le clip se hisse bien haut dans les tendances Youtube.

Depuis l'explosion de PNL et de Ninho, le 91 n'a plus rien à prouver : les rois de la mélo, c'est eux. ISS, le rappeur de Massy, ne dira pas le contraire, lui qui sait aussi très bien joué avec sa voix. On peut le vérifier cette semaine avec la sortie de son tout nouveau clip, "Sans Refr#7", la suite de sa célèbre série de morceaux commencée il y a plusieurs années déjà. Cette fois encore, l'ambiance est bien street avec des plans tournés dans la rue, d'autres au milieu des caravanes, le tout avec de très belles transitions entre chaque scène (merci Hustler Game Premium pour la réal').