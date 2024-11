Kulturr remet le couvert avec "J'tavais dit"

Un morceau qui va encore faire danser tout le monde.

Cette semaine, on a eu un weekend rap de gros kickeur, avec du ZKR, La Fouine, ISK, Gazo, ... Alors on était à la recherche d'un morceau dansant pour adoucir un peu tout ça ! Et c'est du côté de Kulturr qu'on a trouvé ce qu'il nous fallait. Le chanteur vient de dévoiler son tout nouveau clip, "J'tavais dit". Un morceau qui ne figure pour le moment sur aucun projet, mais quand on voit la qualité, on se dit que ça pourrait bientôt venir ! Un morceau qui est très axé sur la mélodie, bien suivie par sa voix, mais aussi sur le rythme, avec des notes afro qu'on reconnait très rapidement. Le genre de morceau qui donne la joie, et avec le temps morose qu'on a en ce moment, on peut dire que ça fait du bien ! Essayez par vous-mêmes, le clip, tourné en plein Paris, est juste en-dessous.