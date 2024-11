JYEUHAIR nous dit "BYE BYE ADIOS" !

C'est le deuxième single de son album "MYLNUI" qui sortira le 29 novembre prochain !

Le rappeur JYEUHAIR, finaliste de la troisième saison de Nouvelle école, revient avec un nouveau son accrocheur, "BYE BYE ADIOS", extrait de son premier album "MYLNUI", qui sortira le 29 novembre. Avec une prod ensoleillée et un refrain entêtant, ce deuxième single promet de rester dans la tête des auditeurs.

Dans le clip, JYEUHAIR nous emmène dans un voyage entre humour et ironie, où il jette un regard sur son parcours et s’interroge sur l'avenir. Il se met en scène en homme-canon, projeté dans un futur où la peur l’aurait freiné, l’empêchant de réaliser pleinement ses ambitions. Ce visuel captivant se termine sur une note symbolique avec un "BYE BYE ADIOS".

Ce morceau sincère et touchant, fidèle à l’image de sa musique, montre une fois de plus le talent de JYEUHAIR pour mêler émotions et flow percutant. Un avant-goût prometteur de ce qui nous attend avec "MYLNUI".