Tyler The Creator de retour avec "NOID"

C'est le premier single de son nouvel album qui sortira le 28 octobre prochain

Tyler The Creator est de retour pour un 8e album studio ! L'ancien leader de "Odd Future" avait déjà teasé avec une vidéo énigmatique le projet qui s'appellera "Chromakopia". Et ça tombe bien, l'artiste vient de publier le premier single qui s'intitule "NOID" suivi du clip pour enfin comprendre le nouveau personnage du rappeur. Dans le clip, on y voit l'artiste, masqué comme une seconde peau, nager dans une paranoïa grandissante au fil de la vidéo. Le tout dans un morceau propre au style de Tyler The Creator et un sample du groupe Zambien Ngozi Family.

Rendez-vous le 28 octobre pour écouter intégralement le nouvel album.