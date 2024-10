Moubarak a la "Tête qui chauffe"

Le marseillais est toujours aussi productif.

On peut dire que Moubarak aura bien charbonné en 2024 ! Le rappeur marseillais signé chez D&P, le label fondé par Jul, a multiplié les sorties, avec plusieurs clips, mais aussi un projet, "Épreuves", sorti en février. Mais ça n'est pas tout : il était aussi présent dans l'album "13'Organisé 2" sorti il y a quelques semaines. Cette semaine, c'est en solo qu'on le retrouve pour la sortie du clip de "Tête qui chauffe", un morceau inédit qui vient lui aussi de sortir. Un morceau dans lequel Moubzer de la zer rappe en chantant sur une instru boom bap, avec des paroles qui parlent de regrets, de rancune, de trahisons et de la vie de rue en général, avec ce côté écorché vif qui le suit depuis le début de sa carrière. On vous laisse découvrir tout ça !