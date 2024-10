Le duo 2082 a "Passer l'âge"

Après un EP sorti cet été, le duo est de retour avec un nouveau single.

Après avoir sorti un 1er EP, "Souviens toi du futur" avec l'été pour se mettre en jambe, le duo 2082 revient pour cette rentrée avec son nouveau titre, "Passer l'Âge" avec un clip totalement réalisé par l'IA !

Les 2082 livrent un texte en adéquation avec l'époque, entre constat et réalisme. Le Rap comme ses protagonistes a mûri.

Ne cherchez pas de crédits supplémentaires, compo et lyrics sont signés par 2082 !

Autonomes et déterminés à se faire une place, c'est le début de l'histoire pour ce groupe.

Voici le clip intégral :