Mortalla menaçant dans "Extinction 3"

Il va falloir se lever tôt si vous voulez le tester.

2 mois après la sortie réussie de son morceau "Nintendo" en feat avec SAS, on retrouve cette semaine Mortalla en solo, pour la suite de sa série de freestyles "Extinction 3", commencée il y a un an. Le rappeur de l'Oise vient prouver à tout le monde que chez lui aussi, ça kicke fort et ça rappe la rue. Entouré d'une équipe entièrement vêtue de noir, avec des t-shirts qui rendent hommage à leur département, le rappeur découpe ses lines en criant avec une attitude folle. On vous laisse découvrir ce jeune talent !