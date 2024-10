Kore et Leslie en mode lover sur "Dans les veines"

Une jolie connexion sous la houlette de Kore, pour Raï'N'B Fever 5 !

Kore s'est peut-être fait un peu plus discret dernièrement, mais le producteur qui est l'un des plus connus du rap français reste une référence et est toujours aussi actif, souvent dans l'ombre. Après avoir fait danser tout le monde dans les années 2000 avec les différents volumes de "Raï'n'b Fever", le beatmaker a décidé de remettre le couvert en 2024, en annonçant la préparation d'un "RaÏ'n'b Fever 5" qui promet de faire beaucoup de bruit ! Cette semaine, on le retrouve à la baguette d'un nouveau morceau inédit extrait de ce futur projet très attendu : "Dans les veines".

Un morceau qui rassemble toutes les générations, puisqu’on y retrouve Franglish en featuring avec Leslie, qui avait signé tant de tubes RnB dans les années 2000. Au programme, une chanson d'amour assez douce avec des influences très RnB mais aussi un peu afro, et un clip avec beaucoup d'effets de lumières plutôt efficaces. On vous laisse checker tout ça !