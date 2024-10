The Weeknd et Playboi Carti dévoilent le clip de "Timeless"

Un visuel sombre, pour un album qui s'annonce torturé !

The Weeknd a fait beaucoup de bruit avec l'annonce de son prochain album, "Hurry Up Tomorrow", à travers un teaser plutôt inquiétant, dans lequel l'artiste nous parle notamment de dépression et de problèmes mentaux qu'il a pu traverser ces dernières années. On ne sait toujours exactement pas quand l'album va sortir, même s'il avait été annoncé pour la fin d'année 2024, mais on sait qu'il va être attendu. Histoire de faire encore un peu plus monter l'attente, le chanteur canadien a décidé de nous dévoiler le clip d'un des extraits du projet.

Le morceau s'appelle "Timeless", et il s'agit d'un featuring avec une des grosses têtes d'affiche du rap game de ces dernières années : Playboi Carti. Au niveau du contenu du texte, on n'est pas du tout sur quelque chose de torturé, mais plutôt sur un bon gros egotrip. Playboi Carti nous parle notamment du fait qu'il habille son fils en Rick Owens, quant à The Weeknd, il n'hésite pas à se comparer à Pharrell, même s'il mentionne aussi le fait que l'attirance des femmes pour l'argent lui a souvent brisé le coeur.

Au niveau du visuel, on est sur quelque chose où le noir domine, avec tout de même pas mal de jeux de lumière. Playboi Carti est habillé bizarrement, avec un chapeau aux grandes oreilles qui ressemble, au choix, à un bonnet d'âne vachement stylé, ou à un vêtement un peu diabolique et un peu inquiétant. Heureusement, on a quand même droit à quelques éléments indispensables dans le rap US, comme des femmes avec très peu de vêtements ou un bolide de luxe. On vous laisse découvrir tout ça !