La Mano 1.9 découpe sec dans "I'm Sorry"

La relève est assurée chez les rappeurs hardcore.

On vous en a déjà parlé plusieurs fois sur Générations : La Mano 1.9 fait partie de cette nouvelle génération de kickeurs particulièrement à l'aise sur tout ce qui est drill / jersey. Dans le game officiellement depuis un peu moins de deux ans, il a déjà fait plusieurs apparitions remarquées, notamment un feat avec Niska, "Canon", il y a peu de temps. Cette semaine on le retrouve en solo pour le clip de "I'm Sorry", un titre très punchy et agressif, qui devrait très bien fonctionner en live. Un morceau d'egotrip avec une ambiance bien street et pour le clip, on retrouve le rappeur dans une espèce de box fermé, avec des collègues menaçants qui font de la muscu et poussent la fonte. Tout ça, avec un côté assez esthétique et des jeux de lumière en mode clair/obscur plutôt réussis. On vous laisse checker ça !