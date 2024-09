Dadi et Naza en détente dans "Ma Life"

Quand ça se passe en famille, on est forcément plus heureux !

Après avoir échoué pas loin de la première place lors de la saison 3 de "Nouvelle École", Dadi est désormais enfin lancé dans le grand bain. Il vient d'ailleurs de sortir son tout premier projet officiel, un EP de 8 titres nommé "TPLM", dévoilé le 13 septembre. Une belle carrière se présente devant lui, s'il continue à travailler et à être régulier dans ses sorties.

Sur le disque, il n'y a qu'un seul featuring et justement, il s'agit du morceau "Ma Life", en featuring avec Naza, dont le clip vient de sortir ! C'est assez marrant de retrouver deux membres d'une même famille sur le même morceau, mais il faut dire que l'ambiance ensoleillée du titre se prête bien aux deux artistes. Au programme, un son très rythmé, très estival, sur une instru assez electro, orientée "club" et pour la vidéo, on a droit à un joli road trip exotique à base de villa, de sable chaud, de piscine et de quad. On vous laisse découvrir tout ça !