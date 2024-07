Juss dévoile “c’est le ghetto” en featuring avec So la Zone

Les Marseillais Juss et So la zone révèle leur son de l’été.

Rappeur depuis son plus jeune âge, vous avez sûrement entendu parler de Juss par le biais de la saison 1 de "Nouvelle école". Aujourd’hui, Juss dévoile son dernier clip en featuring avec So la Zone, intitulé "C’est le Ghetto". So la Zone entre sur la prod de Skanawin en premier et propose un couplet rappé et mélodieux. Classique mais toujours très efficace. Côté refrain, un plein d’été sans tomber dans le commercial trop estival. Juss dévoile, par la suite, un couplet bien rap.

Les auditeurs des deux artistes ne manqueront pas de savourer ce nouveau titre en boucle, promettant, à coup sûr, un véritable succès. Le clip signé Massimo est très efficace, dynamique et festif.

Découvrez le nouveau clip de Juss en featuring avec So La Zone dès maintenant sur Générations :