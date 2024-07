Serani avec Trackdilla pour le clip de "Body Rich"

Le genre de morceau qui va faire remuer des bassins pendant tout l'été.

Une petite connexion qui nous vient tout droit des Caraïbes ! Parfait pour bien lancer l'été. On se retrouve donc avec Serani, en compagnie du beatmaker Trackdilla, pour le clip d'un morceau rythmé et entraînant qui s'appelle "Body Rich". Au vu du titre, vous vous doutez bien que ça va parler des go et surtout de leur corps, et vous ne vous trompez pas ! On en voit d'ailleurs quelques unes dans la vidéo. On vous laisse découvrir tout ça et ajouter ce morceau à votre playlist pour les soirées "caliente" !