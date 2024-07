Une connexion Paris / Marseille pour bien lancer l'été.

Originaire du 92, ça fait déjà quelques années que Boubson travaille ses armes dans l'ombre du rap game. Mais voilà désormais l'heure de passer en pleine lumière et le rappeur l'a bien compris, lui qui vient de dévoiler un featuring bien ensoleillé pour lancer l'été. Le morceau s'appelle "Chez nous", et il est rappé sur un tempo bien dansant, limite funky, qui rappelle un peu les codes du rap marseillais, le tout avec un clip lui aussi très rythmé. On vous laisse découvrir tout ça !