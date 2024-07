"Etranger en Service 3" se dévoile avec un casting 5 étoiles

Despo Rutti, Poison, Mobutu, Escobar Macson, Leys, Stavo, Kozi : il y a du monde sur ce nouveau banger.

Après avoir profondément marqué le game dans les années 2000/2010 le collectif de rap franco-congolais Étrangers En Service est de retour pour un troisième volume. Avec cette fois l'aide de la nouvelle génération : si on retrouve évidemment Despo Rutti, Escobar Macson, Poison Mobutu et Kozi fidèles au poste, Leys et Stavo sont venus leur prêter main forte sur ce nouveau banger. On vous laisse découvrir tout ça, en attendant la sortie du projet, qui s'annonce socialement très engagé et sur lequel sont apparemment invités Freeze Corleone, Benjamin Epps et Norsacce.