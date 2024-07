Angelinho lance sa série "707" avec le clip "Vision "

Angelinho, le phénomène marseillais impose son style.

Né et élevé à Marseille, Angelinho a commencé à s’intéresser à la musique dès son plus jeune âge, trouvant son inspiration dans les rues de sa ville natale et son entourage. Il cherche à se différencier musicalement en apportant de nouvelles sonorités encore peu exploitées. A l'aise en freestyle ou encore en chant, ses paroles sont souvent inspirées par ses expériences personnelles et son environnement.

Angelinho dévoile "VISION", le premier extrait de sa série intitulé 707en référence à la boite à rythme TR-707 souvent utilisé pour faire des musiques house. Réalisé par "Odder", le clip permet de nous plonger parfaitement dans l’univers singulier d’un véritable artiste. Sur une prod de Yvnis 13.5, Angelinho nous livre sa « VISION » en mêlant mélodie et flow travaillé avec aisance et efficacité.

Découvrez “Vision” le nouveau clip d’Angelinho dès maintenant sur Générations :