Un morceau bien "nwar".

Ça fait plaisir de revoir Trafiquinte ! Le rappeur d'Evry, qui était très proche de Niska il y a quelques années, n'avait sorti qu'un seul clip depuis le début de l'année 2024. Cette fois, on le retrouve en compagnie de DA Uzi, pour un featuring à l'ambiance très sombre et très street. Le morceau s'appelle "Demon", l'instru est bien menaçante, tous comme les lyrics de nos deux rappeurs, et le clip est vraiment très sombre avec une couleur noire omniprésente.