El General est toujours au top !

Mac Tyer est à nouveau sur tous les fronts depuis quelques années : dans des séries, comme "Validé" ou "Nouvelle École", mais aussi en studio, lui qui a d'ailleurs sorti un album cette année, "La Vie du trtiple OG". Cette fois on le retrouve en solo pour le clip de "Carré VIP", extrait de son album justement, un morceau un peu amer et ironique, dans laquelle il rappe de manière désabusée sur les sales rencontres faites dans la rue et surtout dans l'industrie.