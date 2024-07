Pour ça, ils ont dû charbonner.

Nouvelle semaine, nouveau clip pour Mortalla, qui continue de charbonner à un rythme assez impressionnant depuis la sortie de son projet en mars. Cette fois, on le retrouve en compagnie du marseillais SAF, pour le clip d'un nouveau morceau inédit, "Nintendo". Un morceau principalement chanté, avec des paroles qui nous parlent de la rue et du charbon, et une vidéo tournée au quartier, bien qu'ils s'aventurent parfois jusqu'en bord de mer.