Iron Sy révolté dans "Pour les plus riches?"

Il est peut-être là, le vrai morceau engagé du moment.

Depuis les résultats des élections, les rappeurs, qui avaient absolument arrêté de mettre de la politique dans leurs textes depuis dix ans facile, se mettent à avoir peur et à nous faire des morceaux. Mais certains, eux, ne se sont jamais arrêtés, comme Iron Sy. Le soldat du 94, ex-membre de B.O.S.S., n'a jamais cessé d'être engagé et cette semaine il est de retour avec un morceau qui devrait faire mal à l'ego de certains rappeurs. Le titre s'appelle "Pour les plus riches?" et il est une critique virulente du climat français actuel, dans la musique, dans al rue, ou dans la politique. Oreilles sensibles, s'abstenir.