Calbo s'adresse à son fils dans "Regarde Le"

Un texte poignant de la part de la moitié d'Arsenik.

Calbo rappe encore, voilà qui fait plaisir aux vrais amoureux du rap, qui se rappellent comment Arsenik était au top à la fin des années 90. Plus de 20 ans plus tard, on peut même dire qu'il n'a rien perdu de son talent. On le voit d'ailleurs dans ce nouveau clip, celui du morceau "Regarde Le", extrait de son EP "Quelques gouttes de plus" sorti en 2022. Un titre dans lequel il s'adresse directement à son fils, ce qui donne forcément un côté très touchant et un peu solennel au morceau. Nous, on valide de fou ! Et vous?