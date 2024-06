Toujours aussi fort dans la mélo !

Cela faisait déjà presque 6 mois que Prototype n'avait rien sorti. Mais le rappeur, qui a passé sa jeunesse entre le 77 et le 93, est cette fois de retour avec de la nouveauté. Le clip s'appelle "Envie", et il annonce la sortie d'un nouveau projet du rappeur, qui devrait arriver ce mois-ci. En attendant, on savoure le single, toujours axé sur la mélo avec une belle maîtrise. Gros point fort du clip également, la gestu, qui devrait faire un carton notamment sur TikTok.