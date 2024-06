La team Jul est partie à la montagne pour tourner son dernier clip.

L'été arrive et qui dit été, dit nouvel album de Jul. Le marseillais vient de dévoiler son nouveau projet, "Mise à jour", et pour fêter ça il a également sorti le clip d'un morceau extrait de l'album. Le titre s'appelle "Me prends pas la tête", et dans le clip on retrouve Jul et sa team qui sont tous partis à la neige pour s'enjailler. Un cadre inhabituel pour le J, qui est en général plutôt amateur de soleil et de béton !