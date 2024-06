Koba laD en mode freestyle dans "BMF #1"

L'enfant terrible du 91 est de retour.

Si on a beaucoup parlé de Koba LaD ces derniers temps, c'est surtout pour son album commun et sa réconciliation avec Zola. Maintenant que tout ça est réglé et qu'ils ont cartonné les charts à deux, le voici de retour en solo, en mode énervé, avec un tout nouveau freestyle nommé "BMF#1". Ce qui sous-entend qu'il y en aura d'autres... Koba se prépare-t-il à sortir une série de freestyles ? Ce qui est sûr, c'est qu'il est à l'aise dans l'exercice, comme on peut le voir dans le clip. Le rappeur se ballade dans la rue, bien entouré et plein d'insolence.