ISK a des choses à dire dans "Vérité 7"

Avec un texte à l'acide, bien agressif.

Fier représentant du 77, ISK a toujours su sortir un peu du lot grâce à ses lyrics, souvent un peu plus percutants, car en lien avec l'actualité forte, que ceux de la concurrence. Il remet le couvert avec la sortie du clip de "Vérité 7", un morceau qui ne figure pour le moment sur aucun projet, mais qui annonce sûrement du lourd pour la suite. Il est aussi possible qu'ISK ait décidé de sortir un morceau car il avait trop de choses à dire, ce qui est sûr c'est que le résultat final est quali. Ca découpe, les punchlines sont bien amenées, il y a du sens, on valide ! Et vous?