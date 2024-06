Malo veut mourir dans un "Porsche"

Il y sera plus à l'aise que dans une Clio, c'est sûr.

Le rappeur du 95 a été très productif depuis 2021, avec 6 projets (certains plus longs que d'autres) en 3 ans. Maintenant que les présentations sont faites, Malo entend bien foutre le feu, comme il l'a fait savoir avec son album "95°" sorti en mars. Un projet qui lui permet de pouvoir booker La Cigale le 1er octobre prochain et pour vous faire patienter jusque là, il vient de dévoiler le clip d'une nouvelle petite pépite, son morceau "Porsche". Un morceau court, mais efficace et incisif comme vous pouvez le constater par vous-mêmes.