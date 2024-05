L'artiste annonce son nouvel album !

Deux ans sans album de Still Fresh, c'est un peu long pour les fans. Mais qu'ils se rassurent : le rappeur du 20ème arrondissement va bientôt revenir avec un nouvel album, "C'est la dernière fois". Il vient d'ailleurs de dévoiler le clip d'un des extraits du projet, qui s'appelle "Fallait m'dire", un morceau qui parle d'amour, mais surtout de rupture et de problèmes d'égo, sur un rythme un peu entraînant. On vous laisse découvrir tout ça !