Zed et Zola insolents dans le clip de "Süle"

Les deux rappeurs te font danser avec leur featuring.

Ça commence à sentir fort l'été, la preuve : tous les rappeurs sont de retour avec des morceaux plus dansants / rythmés les uns que les autres. Mais certains arrivent quand même à se détacher du lot, comme Zed, qui vient de dévoiler le clip de son nouveau single "Süle", en featuring avec Zola. Un morceau avec des lyrics bien insolents et en ce qui concerne le clip, on est sur un délire un peu redneck, avec pas mal d'engins motorisés, et même une casse automobile, de grandes étendues sauvages, mais pas trop de gens.