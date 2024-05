Le groupe continue à envoyer freestyle sur freestyle avec toujours la même aisance.

Plus d'un mois que le Saïan Supa Célébration continue d'envoyer des freestyles inédits, en attendant le retour sur scène pour fêter les 25 ans de l'album culte du groupe, "KLR". Cette fois, c'est Vicelow qui est mis à l'honneur, et le manieur de mots est soutenu par son poto Sly Johnson qui se charge de l'instru en mode beatbox. Avec un humour toujours aussi tranchant et efficace que lors de ses débuts dans les années 90. On a vraiment hâte de voir ce qu'ils vont proposer sur scène !