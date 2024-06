Le ton est donné.

YG vient de dévoiler le clip de "Weird", un morceau issu du troisième volet de sa série de mixtapes intitulée "Re'd Up". Dans le clip, le rappeur originaire de Compton, affiche un rap menaçant pour ses adversaires, entouré d'une Mayback et d'hommes de main en pleine séance de musculation. "Just Re'd Up 3" fait suite à "Just Re'd Up 2", sorti en 2013. La sortie de troisième opus est prévue pour le 3 juillet.