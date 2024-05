Hornet la Frappe, Dwen et La plaie se barrent à "Malaga"

Ça kicke toujours aussi fort chez les rappeurs du 93.

Ça faisait plusieurs mois qu'on n'avait pas parlé de Hornet La Frappe sur Générations. Le rappeur était tout simplement passé en mode discret après la sortie de son projet "Avant Cités d'Or" en septembre 2023. Depuis, pas torp de nouvelles, mais on imagine que le rappeur du 93 est en train de nous préparer du lourd. D'ailleurs, il vient de dévoiler un clip prometteur, celui du morceau "Malaga" en featuring avec son frère Dwen et La Plaie. Contrairement à ce que laisse imaginer le titre du morceau, l'heure n'est pas à la fête ni aux vacances, plutôt au kickage désabusé, on vous laisse découvrir ça.