Gambino est amoureux dans "Ma Beauté"

Le marseillais est un grand romantique !

Gambino est peut-être le secret le mieux gardé du rap phocéen. Absent du projet "13'Organisé", toujours cagoulé, le rappeur cultive sa différence et le fait qu'il "évolue en solo" dans ce monde où tout le monde a une équipe. On le retrouve cette semaine pour al sortie de son nouveau morceau, accompagné de son clip. Ça s'appelle "Ma Beauté", et il s'agit évidemment d'une histoire d'amour en mode caillera à la sauce marseillaise. De quoi mettre un peu de soleil dans ce mois de Mai qui est bien gris pour le moment.