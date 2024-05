Rimkus freestyle en live sur Générations !

Le rappeur du 94 nous a fait l'honneur de venir découper une instru chez nous.

Les rappeurs de la nouvelle génération qui acceptent de se plier à l'exercice du freestyle ne sont plus si nombreux que ça. Alors quand on reçoit un vrai soldat comme Rimkus, prêt à kicker dans n'importe quelle situation, forcément, on apprécie ! Le rappeur de Chevilly-la-rue (94) nous a rendu visites dans nos locaux, pour nous kicker un gros couplet, afin de faire la promotion de son album "Fracturé" sorti au mois d'avril. L'ambiance est à la street et au kickage, et s'il y a bien un refrain chanté au milieu, ne vous attendez pas à trouver des paroles d'amour. Le gars est clairement là pour découper et il s'en est plutôt très bien sorti à ce niveau, qu'en pensez-vous ?