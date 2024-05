Aketo et Bob Marlich découpent sur "DatPiff"

La connexion des connaisseurs.

Un bon son de kiffeurs de rap, rien de mieux pour débuter le weekend. La surprise de la semaine nous est offerte par Aketo et Bob Marlich, qui viennent de nous sortir un morceau et un clip ensemble. Le bail s'appelle "DatPiff", comme le célèbre site où tu pouvais guetter les sorties des mixtapes à l'ancienne. Dans ce qui ressemble à l'arrière salle d'un resto, les deux kickeurs viennent donner une petite leçon de rap avec un texte rempli de refs, d'humour et de jeux de mots. On valide fort, et vous?