Voiture de luxe, dîner au coin du feu, villa : le Larry se met bien !

Toujours dans son style incroyablement nonchalant, Larry June vient de sortir un tout nouveau clip nommé "Meet Me In Napa". Un clip dans lequel on le retrouve en train de mener la belle vie, à base de voiture de luxe, de vignes, de villa et surtout, en compagnie d'une ravissante jeune femme avec laquelle il s'entend visiblement très bien. Mais pas assez pour rester jusqu'à 6h du matin le lendemain cependant...