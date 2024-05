En attendant le nouvel album.

Maintenant qu'il fait partie des noms qui comptent le plus dans le rap mondial, chaque fait et geste de Central Cee est scruté. Il s'apprête d'ailleurs à dévoiler un nouvel album cette année, même si on n'a pas encore de date de sortie précise. Pour faire monter l'attente avant le projet, il vient de sortir le clip d'un tout nouveau freestyle, "CC Freestyle". Une petite séance de découpe improvisée à domicile, le genre d'exercice dans lequel "CC" excelle, on vous laisse vérifier.