C'est le retour du patron du 94.

Ça fait plaisir d'avoir des nouvelles de la part des tauliers du rap français ! Cette semaine, on retrouve OGB, l'un des principaux architectes de la Mafia K'1 Fry, qui vient de sortir un tout nouveau clip "Casse-Bélier". Comme vous vous en doutez, l'ambiance est plutôt racailleuse et street, sur une instru bien sombre et inquiétante. On vous laisse découvrir tout ça !