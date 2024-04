Avec un clip tourné juste en bas du bloc.

Le 94 est encore bien agité quand on parle de rap et Raous est là pour nous le prouver. On le retrouve cette semaine avec le clip de "Terrain Miné 12", la suite de sa série de freestyle qui l'a fait pété, en compagnie de Mola. Au programme, ambiance très street et découpe d'instru, avec une vidéo tournée en bas de la cité, un grand classique dans le rap FR ! On vous laisse découvrir tout ça.