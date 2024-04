Bientôt l'heure du nouvel album pour le rappeur le plus sombre du 667.

Si vous êtes amateurs de références obscures et de punchlines ciselées, vous allez être ravis : Osirus Jack est bientôt de retour avec un nouvel album, "Tsar Noir", dont la sortie est prévue pour le 24 Mai. En attendant cette date, le rappeur du 667 vient de dévoiler un nouveau clip, "Kyrie Irving", du même nom que le célèbre basketteur NBA. Encore une fois, Osi nous montre son aisance au micro, avec un flow très haché et une prod bien sombre, on vous laisse découvrir tout ça.